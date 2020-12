Abren juicio de primera instancia en caso del sector de transporte en Vietnam (Fuente: VNA)

Son sometidos al proceso de enjuiciamiento un total de 20 individuos, incluido Dinh La Thang, quien desempeñó el cargo de ministro de Transporte de agosto de 2011 a febrero de 2016 y es acusado de “violar las normas sobre la gestión y el uso de bienes del Estado provocando pérdidas y despilfarro”.En ese caso acontecido en la Corporación para el Desarrollo de Inversiones y Gestión de Proyectos de Infraestructura Cuu Long, del Ministerio de Transporte, el grupo Yen Khanh y otras unidades implicadas, se involucran también exfuncionarios de la cartera, tales como Nguyen Hong Truong, exvicetitular del Ministerio en el período 2007-2017; Nguyen Chi Thanh, exsubjefe del Departamento de Finanzas; Le Trung Cuong, funcionario de la mencionada unidad; así como Duong Tuan Minh y Duong Thi Tram Anh, exdirector general y directora de la corporación Cuu Long, respectivamente, y Nguyen Thu Trang, exsubjefa del Departamento de Inversión y Gestión de Licitación, de la misma empresa. Todos ellos son imputados con el mismo cargo que La Thang.En particular, Dinh Ngoc He, exsubdirector general de la corporación Thai Son, dependiente del Ministerio de Defensa, es imputado de “realizar fraude para apropiarse indebidamente de bienes” y de "abuso del poder y competencia para influir en otras personas en pos de sacar provecho”.Mientras, los 12 acusados restantes son acusados de “realizar fraude para apropiarse indebidamente de bienes”.De acuerdo con el acta de acusación de la Fiscalía Popular Suprema, el fondo recaudado del cobro del peaje del proyecto de autopista Ciudad Ho Chi Minh-Trung Luong pertenece al Estado. El Ministerio de Transporte se responsabilizó de esa labor para devolver al presupuesto estatal el capital invertido en ese programa.Sin embargo, La Thang propuso a Tuan Minh facilitar el derecho de cobrar el peaje en la autopista a la empresa de Ngoc He para beneficiarse. Con posterioridad, Ngoc He realizó fraudes para apropiarse de bienes estatales.A su vez, Hong Truong, Tuan Minh, Tram Anh, Chi Thanh, Trung Cuong, Thu Trang violaron las normas al cumplir las misiones encargadas por La Thang en el proceso de implementación del proyecto, lo que permitió a Ngoc He infringir las leyes nacionales.La pérdida total del presupuesto estatal provocada por las violaciones de esos sujetos se estima en 31,52 millones de dólares.Según el plan, el juicio se prolongará hasta el 25 de diciembre./.