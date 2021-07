Los miembros del grupo "Lam Bao Sach" (Fuente: thanhnien.vn) Los miembros del grupo "Lam Bao Sach" (Fuente: thanhnien.vn)

Can Tho, Vietnam (VNA) - La policía de la ciudad survietnamita de Can Tho emprendió el proceso legal contra Le The Thang por el delito de “abusar de los derechos a la libertad y democracia para violar los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos”, conforme al Artículo 331 del Código Penal de 2015.

El sujeto fue puesto en libertad bajo fianza, pero se le prohíbe salir de su residencia durante la investigación, por su presunto papel en el caso de Truong Chau Huu Danh, detenido en diciembre pasado por el mismo delito. El 16 de junio pasado, la Fiscalía Popular de Can Tho devolvió el expediente del caso a la policía municipal para que amplíe la pesquisa.

En agosto de 2019, Le The Thang, nacido en 1982 y residente en Hanoi, y sus cómplices, entre ellos Truong Chau Huu Danh, crearon el fanpage “Bao Sach” y luego el grupo “Lam Bao Sach” en Facebook. Particularmente, The Thang creó el canal “BS Chanel” en Youtube para publicar los videoclips realizados por su grupo.

Tras el arresto de Huu Danh, los demás sujetos abandonaron el grupo. Le The Thang eliminó directamente el fanpage “Bao Sach” y el canal “BS Chanel”.

La policía luego extrajo y archivó 47 publicaciones en el fanpage, el grupo “Lam Bao Sach” y de los miembros de la agrupación.

El peritaje del Departamento de Información y Comunicación de la ciudad de Can Tho evalúa que esas publicaciones violan las Leyes de Telecomunicaciones y Seguridad Cibernética, al tergiversar la verdad, provocar inquietud en la sociedad, incitar a las fuerzas hostiles a realizar actos contra los intereses nacionales y dañar el papel y el liderazgo del Estado.

Truong Chau Huu Danh y otros tres miembros de ese grupo, todos detenidos anteriormente, aceptaron los cargos./.