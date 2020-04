El primer “cajero automático” de libros en Hanoi (Fuente: Nhan Dan)

Hanoi (VNA)- El primer “cajero automático” de libros se estrenó en Hanoi con el propósito de promover la cultura de la lectura durante los días grises por el brote de la pandemia del COVID-19 en el mundo, anunció el periódico electrónico Nhan Dan.Según Nguyen Manh Hung, presidente y director general de la empresa Thai Ha Books, para enfrentar el COVID-19 las personas no solo necesitan de alimentos, sino también deben tener conocimientos.Tras el éxito de los “cajeros automáticos” de arroz desarrollados por el empresario Hoang Tuan Anh en ciudad Ho Chi Minh, que asombró hasta a los medios internacionales, Manh Hung aguardó el deseo de crear aparatos similares para regalar libros a los amantes de la lectura.Se montó la primera máquina expendedora de libro en cinco días y se estrenó en la calle To Hieu, de la capital vietnamita. La gente puede seleccionar el libro de su preferencia entre las 64 opciones disponibles en esta máquina.Manh Hung confía en que su producto no solo ofrezca ayuda a los amantes de los libros con pocos recursos, sino también contribuya a promover la cultura de la lectura en la comunidad.Expresó su esperanza de contar con la aportación de otros para promover la iniciativa y brindar a los lectores una oferta más diversa./.