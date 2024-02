Bangkok (VNA)- Se pide a los agricultores tailandeses que no cultiven arroz fuera de temporada, ya que el suministro de agua del país es ahora bajo debido al impacto del cambio climático y otros factores.En cambio, las autoridades sugirieron que los agricultores cambien a cultivos tolerantes a la sequía como tomate, maíz dulce, calabaza, sandía y maní, ya que pueden brindar mayores ganancias.El subdirector general del Departamento de Extensión Agrícola, Krongsak Songraksa , dijo que el cambio climático y una repetición moderada del fenómeno de El Niño han afectado a Tailandia , lo cual ha resultado en un menor suministro de agua en los últimos años.Actualmente, existe un plan de distribución de agua recientemente adaptado para apoyar las plantaciones donde no se han cosechado cultivos, dijo.Según sus palabras, este año se han asignado alrededor de 12,6 mil millones de metros cúbicos (51%) del suministro de agua del país. Por lo tanto, la provisión del vital líquido puede no ser suficiente para la segunda cosecha de arroz fuera de temporada.Explicó que el arroz fuera de temporada requiere 1,5 mil millones de metros cúbicos de agua por rai (1 rai = 0,16 hectárea), mientras que un cultivo tolerante a la sequía sólo necesita entre el 30% y el 70% de esa cantidad./.