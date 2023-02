Hanoi (VNA)- Los hermanos acróbatas vietnamitas Quoc Co y Quoc Nghiep conquistaron un nuevo récord mundial Guinness al realizar una caminata de equilibrio cabeza a cabeza en las escaleras con los ojos vendados en su última actuación internacional.Quoc Co y Quoc Nghiep caminaron sobre una superficie de 40 centímetros de ancho, subieron y bajaron 10 escalones durante un minutos 55 segundos bajo la supervisión de representantes de Guinness.Ellos lograron el récord justo en la primera actuación, por lo que no tuvieron que actuar las otras dos veces. Según esos artistas, esa plusmarca también marcará el final de sus exitosas carreras.En diciembre de 2021, Quoc Co y Quoc Nghiep cosecharon un récord Guinness al subir y bajar 100 escalones en equilibrio cabeza a cabeza, especialmente, con los ojos tapados en apenas 53 segundos, batiendo su propio récord registrado en 2016.En junio de 2022, fascinaron a los espectadores en la final del programa de talentos de la televisión británica Britain´s Got Talent al ejecutar lo que el jurado calificó como “la actuación más peligrosa de sus vidas”./.