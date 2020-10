Seúl, 30 oct (VNA)- Un seminario destinado a divulgar a los asesores vietnamitas en centros de respaldo a trabajadores connacionales en el exterior las nuevas normas aplicadas a los trabajadores del país indochino que laboran en Corea del Sur se efectuó en esta capital.Al intervenir en la cita, Pham Minh Duc, jefe de la Oficina del programa Sistema de Permisos de Empleo (EPS, en inglés) de Corea del Sur, informó que se trata de una actividad anual que busca actualizar las nuevas regulaciones y políticas, así como los problemas relativos al contingente de asalariados vietnamitas en el estado peninsular.La cita tiene como otro objetivo favorecer la adopción de soluciones adecuadas, especialmente en el contexto actual de las dificultades provocadas por el COVID-19 A su vez, Kim Sung Jae, jefe del Departamento de Recursos humanos extranjeros, del Servicio sudcoreano de Desarrollo de la fuerza laboral (HRDK, en inglés), notificó que los empleadores de su país valoran altamente la laboriosidad de los trabajadores vietnamitas.Sin embargo, informó que desde principios de este año, Corea del Sur no ha recibido a ningún empleado vietnamita debido a la pandemia y que HRDK presta atención a la solución de los asuntos correspondientes.Recomendó a los asalariados vietnamitas que no han podido regresar a su país de origen pese a que sus contratos laborales expiraron, acudir a las agencias de control de migración de Corea del Sur para pedir permiso de posponer su salida.Representantes de HRDK subrayaron que varios empleados vietnamitas no han acudido a la sede de la Agencia para cobrar el seguro.Con respecto a ese asunto, Minh Duc precisó que más de cinco mil cuentas de seguro valorados en más de 2,17 millones de dólares no han sido cobradas por los trabajadores vietnamitas y se informó tal situación a las 63 provincias vietnamitas para actualizar a los empleados.En la ocasión, se declararon diferentes dudas y se asesoraron también varias medidas destinadas a intensificar la conexión entre los órganos encargados de la gestión de los asalariados y empleados vietnamitas en el estado peninsular.Datos oficiales indican que alrededor de mil 200 vietnamitas que laboraron en Corea del Sur según el programa EPS y cuentan con contratos laborales expirados, fueron repatriados.Estadísticas hasta el 30 de junio pasado muestran que casi 34 mil 600 vietnamitas laboran en Corea del Sur según el programa EPS (visa E9) y se registan otros dos mil 500 obreros calificados (visa E7) y ocho mil 200 personas dedicadas a la silvicultura (visa E10) en el estado peninsular./.