Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Luego de dos años de implementación, el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) ha contribuido a aumentar el valor de las exportaciones de los países integrantes, convirtiéndose en una fuerza impulsora que allana el camino para los productos vietnamitas en América.



El viceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, hizo tal manifestación al intervenir en el foro "CPTPP - Oportunidades para la expansión al mercado americano de los productos vietnamitas", efectuado hoy en Hanoi in situ y en línea por el Departamento de Mercado de Europa y América.



El tratado, ratificado el 30 de diciembre de 2018 y puesto en vigor en Vietnam a partir del 14 de enero de 2019, es considerado un punto de inflexión en el impulso de la cooperación en el comercio y la inversión entre Hanoi y otros países firmantes, en general, y América, en particular, destacó.



En 2020, pese a los impactos de la pandemia de COVID-19, el valor del trasiego mercantil bilateral entre Vietnam y ese continente alcanzó cerca de 111 mil 500 millones de dólares, para un aumento del 16 por ciento frente al 2019; con exportaciones por 89 mil 700 millones de dólares para un alza interanual del 21,7 por ciento, representando casi un tercio de los envíos al exterior del país.



Las ventas de Vietnam a los países miembros del CPTPP en América también crecieron en los primeros tres meses de 2021, continuó el vicetitular, al precisar que la factura de las exportaciones a Canadá ascendió a los mil 130 millones de dólares, para un incremento del 15 por ciento; a Chile, 321 millones de dólares (12 por ciento); a México, 931 millones de dólares (17 por ciento); y a Perú, 134 millones de dólares (35 por ciento).

Panorama del encuentro (Foto: VNA)

Según Thang Hai, además de explotar el mercado de CPTPP, las empresas nacionales pueden estudiar la posibilidad de aprovechar los incentivos, enlaces económicos e infraestructura disponible de otros miembros del tratado para ampliar la presencia de los productos vietnamitas en otros mercados de América.



En el encuentro los expertos también señalaron las dificultades que todavía enfrenta la comunidad empresarial en el CPTPP, tales como la distancia geográfica, la necesidad de una ruta directa para el transporte de mercancías y pasajeros, la diferencia de idioma y la falta de información actualizada sobre el acceso a los mercados.

Por tal motivo, los participantes aprovecharon la ocasión para debatir las medidas destinadas a fortalecer la conexión con las empresas e importadores extranjeros, en aras de construir una estrategia de acceso al mercado y aprovechar los incentivos existentes de los países miembros del CPTPP./.