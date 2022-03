Hanoi (VNA)- El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron hoy un acuerdo sobre un préstamo no garantizado por el gobierno por valor de 80 millones de euros, para la distribución de energía en el Sur del país indochino.El proyecto de distribución de energía , invertido por la Corporación de Electricidad del Sur (EVN SPC) -subsidiaria de EVN- comprende 33 subproyectos incluidos en el esquema de planificación eléctrica 2016-2025, que se implementan en las provincias de Ben Tre, An Giang, Binh Thuan, Long An, Soc Trang, Tra Vinh, Ca Mau, Binh Phuoc, Dong Nai, Dong Thap, Bac Lieu, Kien Giang y la ciudad de Can Tho.En el acto de rúbrica, Duong Quang Thanh, presidente de la Junta de miembros de EVN , manifestó la esperanza de que el préstamo ayude a expandir la red eléctrica del sur y facilite el uso de fuentes de energía renovable.A su vez, el director de la AFD en Vietnam, Herve Conan, remarcó que el proyecto de transmisión de energía ayudará a EVN y Vietnam a alcanzar el objetivo de bajas emisiones de carbono y desarrollo sostenible.