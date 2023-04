Foto de ilustración (Fuente:Hacker News)

Bangkok (VNA) – Las autoridades tailandesas buscan a un hacker que afirmó haber robado datos personales de 55 millones de tailandeses a cambio de un rescate.

Los medios locales citaron a Worawat Watnakhonbancha, comisionado de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB en inglés), quien dijo que su agencia pidió al Ministerio de Economía y Sociedad Digital (DES) y la Agencia Nacional de Seguridad Cibernética (NCSA) investigar el caso y averiguar si los datos personales fueron pirateados o filtrados por ciertos funcionarios.

Anteriormente, los medios locales informaron que un hacker llamado "9Near" publicó en BreachForum, un sitio de información electrónica especializado en la compra y venta de datos personales filtrados de agencias públicas y empresas privadas, que tiene datos personales de 55 millones de tailandeses, incluidos nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación de ciudadano y números de teléfono.



En el sitio web 9near.org, el pirata informático amenazó con hacer pública toda la información filtrada si la agencia u organización pertinente no responde a la solicitud de dinero antes de las 4:00 (hora local) del 5 de abril. El sitio web también muestra un temporizador de cuenta regresiva en línea.

El titular de DES, Chaiwut Thanakamanusorn, dijo el 31 de marzo que los datos de la tarjeta de identificación personal que conserva el Ministerio del Interior no se han filtrado.



Informó que su cartera se puso en contacto con el servicio de alojamiento del sitio web 9near, que se encuentra en el extranjero, para cerrarlo por posibles violaciones de la privacidad, pero aún no ha recibido una respuesta.



También, está buscando una orden judicial para bloquear el sitio web en Tailandia por una posible violación de la Ley de Delitos Informáticos de 2017.



Señaló que la información filtrada no parece contener datos confidenciales, como registros médicos y consideró que los datos recopilados por los piratas informáticos pueden haber sido tomados de agencias o empresas que tienen sistemas de seguridad cibernética deficientes.

Advirtió que divulgar información personal de otras personas constituye un delito y puede resultar en cinco años de prisión y/o una multa de hasta 29 mil 350 dólares./.