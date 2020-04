El vicecanciller To Anh Dung, en nombre del gobierno de Vietnam, y el embajador de Italia, Antonio Alessandro, durante el acto de entrega de insumos médicos.(Fuente: VNA)

Roma (VNA)- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia agradeció al Gobierno y el pueblo vietnamitas por el respaldo a su país frente a la epidemia causada por el nuevo tipo de coronavirus (COVID-19), en un mensaje dirigido al viceprimer ministro y también canciller de la nación indochina, Pham Binh Minh.



En el texto, la cartera subrayó que en el contexto desafiante de hoy, la solidaridad en distintos niveles evidencia las profundas relaciones entre ambas naciones.



Por otro lado, aseveró que el Gobierno del país europeo realiza los máximos esfuerzos para impedir la expansión del COVID-19 y prestar asistencia a las personas afectadas, así como enfrentar los impactos del mal en la economía.



El apoyo de Vietnam contribuirá, sin duda, al éxito en la lucha al respecto y también a la recuperación de Italia, notificó, al resaltar la generosidad y solidaridad de Vietnam.



A su vez, la ministra del Interior de la nación europea, Luciana Lamorgese, transmitió también el agradecimiento sincero por la atención y la solidaridad, en particular de la cartera de Seguridad Pública de Vietnam, dedicada a Italia en esta etapa difícil, lo que –dijo- demuestra la cooperación sostenible entre ambas partes.



Expresó, por otro lado, la esperanza de sostener un encuentro con el titular del Ministerio, To Lam, cuando sea posible, para debatir los asuntos de interés común, en pos de impulsar aún más la cooperación binacional.



Con anterioridad, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam To Anh Dung entregó de forma simbólica suministros médicos donados por el Gobierno y el pueblo vietnamitas a diferentes naciones europeas, incluida Italia, en medio de la pandemia. Se trata de una donación de 550 mil mascarillas producidas por el país indochino./.

VNA