Nuevo modelo de pasaporte de Vietnam (Fuente:VGP)

Ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- A largo plazo se revisará el nuevo modelo de pasaporte y se agregará la sección "lugar de nacimiento" a la página de identidad del documento, declaró el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam.Al explicar sobre la última versión del pasaporte de Vietnam, el Titular informó que la cartera está recolectando opiniones de las comisiones de Defensa y Seguridad, y de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, la Oficina del Gobierno, y los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores sobre el tema.Aclaró que en comparación con el modelo antiguo, la nueva forma de pasaporte está fabricado e impreso con tecnología moderna para cumplir con mayores requisitos de seguridad y evitar riesgos de falsificación, alcanzando los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO).También presenta mejoras con un diseño meticuloso y en cada página contiene imágenes típicas sobre los paisajes naturales, la soberanía nacional, patrimonios culturales conocidos, incluidos la Bahía Ha Long, la ciudad imperial Hue, el Templo Hung, el santuario de My Son, entre otros, agregó.Esas iconografías tienen como objetivos contribuir a afirmar y promocionar las imágenes de Vietnam al mundo, además de mostrar las tradiciones, la historia, la geografía y la cultura del país, dijo.Hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad Pública proveyó 272 mil pasaportes de nuevo modelo a los ciudadanos a nivel nacional.De acuerdo con las regulaciones de la ICAO, las informaciones obligatorias en los pasaportes incluyen el tipo de pasaporte, nombre completo, número de pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo y fecha de vencimiento.Otras informaciones como el lugar de nacimiento dependen de cada país y no resultan necesarias.Actualmente, la mayoría de los países reconocen los pasaportes del nuevo modelo de Vietnam , excepto varios países europeos debido a una serie de factores técnicos, enfatizó.Apuntó que con el fin de crear condiciones favorables para que los ciudadanos vietnamitas viajen al Espacio Schengen, los Ministerios de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores acordaron agregar el lugar de nacimiento en la sección de notas del nuevo pasaporte para las personas que solicitan./.