Foto de ilustración (Fuente: nhandan.com.vn)

Da Nang, Vietnam (VNA)- El programa ‘Feria de Año Nuevo Lunar (Tet)’ 2020 se llevó a cabo en el Museo de Da Nang, con el fin de contribuir a preservar la cultura tradicional única, y crear más oportunidades de intercambiar y experimentar para los turistas y las habitantes locales.Los visitantes pueden comprar en la feria, productos típicos locales como la salsa de pescado Nam O, galletas de sésamo Cam Le, papel de arroz Tuy Loan, las especialidades de Que Son, los tradicionales pasteles Quang Nam y Quang Ngai y té vietnamita, entre otros, informó el periódico electrónico Nhan Dan.Además, los niños participan en actividades de explorar y experimentar por sí mismos como escribir caligrafía, hacer figurinas de harina de arroz (To He), elaborar el banh chung (pastel de arroz glutinoso), la mermelada de Tet y el pastel de frijol mungo, así como pintar estatuas.Le Thi Thu Ha, una residente de la comuna de Hoa Bac, distrito de Hoa Vang, compartió que este programa es muy útil y significativo con su ambiente divertido y bullicioso que ayuda a los niños a tener muchas oportunidades de experimentar.En el marco del evento se organizan juegos folclóricos, actuaciones artísticas tradicionales y las actividades de disfrutar los platos vietnamitas de Tet.El mercado de Tet se ha convertido en una característica cultural única de los vietnamitas cuando llega la primavera. La feria no solo sirve como lugar de compras, sino también para que la gente se sumerge en un colorido y alegre entorno y enviar deseos de paz y prosperidad para el nuevo año./.