París (VNA)- La prensa francesa ha publicado artículos resaltando las obras del cineasta vietnamita-francés Tran Anh Hung y el director vietnamita Pham Thien An, quienes ganaron los premios de mejor director y Cámara de Oro en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes.El diario Le Monde destacó la obra "La passion de Dodin Bouffant" (La pasión de Dodin Bouffant), de Tran Anh Hung , argumentando que junto con los actores principales Juliette Binoche y Benoît Magimel, el director franco-vietnamita ha dejado su huella en una película muy académica sobre la gastronomía y el arte de vivir.La película no solo retrata una historia de amor a finales del siglo XIX, sino que también honra el arte de la buena mesa y el estilo de vida social francés.Mientas, Le Figaro afirmó que con la muy exitosa interpretación de la novela homónima de Marcel Rouff, la película de Tran Anh Hung seguramente complacerá a los gourmet en Francia.Por otro lado, Libération de Francia comparó la obra “Ben trong vo ken vang” (Dentro de la cáscara del capullo amarillo) con un poema épico sobre áreas rurales de Vietnam.

El director Pham Thien An (izquierda) en el Festival de Cine de Cannes 76 en Francia (Fuente: AFP/VNA)

Según el autor del artículo, este largometraje de Pham Thien An merece el premio Cámara de Oro por las increíbles técnicas cinematográficas del cineasta vietnamita de 34 años de edad que se formó filmando bodas y recibió ayuda de un grupo de amigos, en su mayoría recién entrenados, durante la filmación.A su vez, la revista en francés Gavroche de Tailandia comentó que nunca es fácil aparecer como un joven cineasta en un campo profesional y prestigioso como el Festival de Cine de Cannes; sin embargo, Pham Thien An, de apenas 34 años, se ha erigido como un fenómeno, uno de los mejores descubrimientos del Festival, que siempre ha sido el “patio de recreo” para los cineastas de edad y profesionales.“La pasión de Dodin Bouffant” deviene una adaptación de la novela de 1924 del autor francés Marcel Rouff “La Vie et la passion de Dodin-Bouffant gourmet” (El epicúreo apasionado).Ambientada en 1885, la cita narra el romance entre una chef llamada Eugénie, protagonizada por la estrella del cine francés Juliette Binoche, y el gourmet Dodin (Benoît Magimel), quienes han trabajado juntos durante 20 años.El 26 de mayo, Tran Anh Hung recibió una ovación de pie de siete minutos después del estreno de la película en Cannes.Nacido en 1962, en la ciudad central vietnamita de Da Nang, Anh Hung ha afirmado su reputación en el cine europeo e internacional. Se ha confirmado como el director de cine nacido en Vietnam que ha ganado la mayor cantidad de premios internacionales hasta el momento.Mientras, la historia de “Ben trong vo ken vang” gira en torno al viaje del personaje Thien. Su cuñada murió en un inesperado accidente automovilístico en Saigón, dejando atrás a un hijo llamado Dao. Thien regresó a su pueblo natal, llevando la tarea de encargarse del funeral de su cuñada, cuidar al bebé y buscar a su hermano que llevaba muchos años perdido en las misteriosas montañas. Su viaje se mezcla con sueños dormidos y pasiones profundamente arraigadas, cuestionando la vida y la fe.Thien An, nacido en 1989, ganó el segundo premio en el concurso sobre cortometrajes de 48 horas en 2014. En 2018, su cortometraje "Cam lang" (El mudo) se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Palm Spring y fue seleccionado para competir en otros 15 festivales internacionales. En 2019, Pham Thien An asistió por primera vez al Festival de Cine de Cannes con el cortometraje "Hay thuc tinh va san sang" (Manténgase despierto, esté listo)./.