Hanoi (VNA)- La película vietnamita Ben Trong Vo Ken Vang (Inside The Yellow Cocoon Shell - Dentro de la cáscara del capullo amarillo) tendrá su estreno mundial en la sección Quincena de Cineastas del festival de cine de Cannes Pham Thien An escribió el guión e hizo su primer largometraje en 2020, a partir de su premiado corto Hay Thuc Tinh va San Sang (Stay Awake, Be Ready - Mantente despierto y prepárate).La película narra el viaje de un joven encargado de llevar el cuerpo de su cuñada a la ciudad natal rural después de un trágico accidente de motocicleta.En medio de los paisajes místicos rurales de Vietnam, el muchacho comienza la búsqueda de su hermano mayor, que desapareció hace años.El cortometraje de Thien An ganó un premio en la Quincena de Cineastas de 2019.“Nos encontramos profundamente atraídos por la historia, sus personajes y la cinematografía, que fue realmente hermosa”, dijo Sébastien Chesneau, director ejecutivo de Cercamon en variety.com."Nos sentimos increíblemente honrados de representar Inside The Yellow Cocoon Shell . Esta película es un testimonio del poder de la narración para trascender las fronteras culturales y cautivar al público con su narrativa atractiva y sus impresionantes imágenes," continuó.La película fue producida por JK Film de Vietnam y Protocol de Singapur, en colaboración con Deuxième Ligne Films de Francia y Fasten Films de España.Se necesitaron cuatro años para completar la obra, con tres rodajes en 2020, 2021 y 2022.Un total de 18 filmes competirán por los premios de Caméra d'Or y Œil d'Or de la Quincena de Cineastas.El representante vietnamita Inside The Yellow Cocoon Shell optará por el premio Camera d'Or.Thien An nació en la provincia de Lam Dong, en 1989, y se graduó en Tecnología de la Información de la Universidad de Hoa Sen en Ciudad Ho Chi Minh. Cambió al cine debido a un interés personal y ganó varios premios, incluido el Proyecto de Cine de 48 Horas en Ciudad Ho Chi Minh y el primer galardón en el Proyecto de Realización de Cortometrajes CJ, uno de los concursos de cortometrajes más importantes de Vietnam.En 2015, se mudó a Estados Unidos y continuó trabajando como cineasta independiente.Su último cortometraje, Cam Lang (The Mute – El silencio), se proyectó como estreno mundial en el Palm Springs International Shortfest en Estados Unidos, en 2018.También compitió en 15 festivales internacionales de cortometrajes, incluidos Winterthur en Suiza, Tampere en Finlandia, Encounters en el Reino Unido y Aspen en Estados Unidos./.