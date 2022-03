Representantes de esas organizaciones, así como Next Media, el socio de medios de la Bundesliga y la Bundesliga 2 en Vietnam, se reunieron en la sede de la DFL como parte de un viaje de la delegación vietnamita a Alemania.



Específicamente, el MoU se centra en tres áreas principales de colaboración, a saber: mejorar la experiencia técnica y deportiva en Berlín (VNA)- La DFL Deutsche Fußball Liga , organismo organizador de la Bundesliga y la Bundesliga 2, firmó en la ciudad alemana de Frankfurt un Memorando de Entendimiento (MoU) con la Federación de Fútbol (VFF) y la Liga Profesional de Vietnam (VPF) para continuar apoyando el crecimiento de ese deporte en el país del Sudeste Asiático.Representantes de esas organizaciones, así como Next Media, el socio de medios de la Bundesliga y la Bundesliga 2 en Vietnam, se reunieron en la sede de la DFL como parte de un viaje de la delegación vietnamita a Alemania.Específicamente, el MoU se centra en tres áreas principales de colaboración, a saber: mejorar la experiencia técnica y deportiva en Vietnam , las estructuras de ligas y clubes, así como desarrollar la base y la cultura de los fanáticos del fútbol en Vietnam.

Según el acuerdo, las partes compartirán conocimientos a través de reuniones, actividades de capacitación y viajes de investigación.



La DFL trabajará en estrecha colaboración con sus homólogos vietnamitas para brindar apoyo y orientación en una serie de tareas relacionadas con el rendimiento deportivo, como el reclutamiento de jugadores.



Además, ofrecerá su experiencia en temas relativos a la gestión de ligas y clubes y los derechos de difusión aduiovisuales.



Next Media ha sido un facilitador clave en el desarrollo del fútbol en Vietnam. La DFL y su subsidiaria Bundesliga International han estado trabajando en estrecha colaboración con Next Media, VFF y VPF para compartir conocimientos y mejores prácticas en una amplia gama de temas, incluido el desarrollo juvenil, la profesionalización de los campeonatos y estrategias de marketing.



Tran Quoc Tuan, presidente interino de VFF, notificó que con el socio mutuo Next Media, VFF y VPF podrán obtener una valiosa experiencia de la DFL y acelerar el desarrollo y la profesionalización del llamado deporte rey en Vietnam.



DFL, VFF y VPL, junto con su socio de medios Next Media, realizarán una conferencia de prensa virtual conjunta mañana acerca del acuerdo, así como para lanzar las primeras actividades insertadas en el MoU./.

VNA