Beijing (VNA)- La 17 reunión de altos funcionarios (SOM) de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China tuvo lugar en Hangzhou para abordar la aplicación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC).

La 17 reunión de altos funcionarios de la ASEAN y China (Fuente: VNA)

Con anterioridad, el grupo de trabajo conjunto ASEAN-China sobre la implementación del DOC se reunió el 16 y 17 de mayo para analizar la situación en el Mar del Este, revisar la implementación del DOC y continuar las negociaciones sobre el Código de Conducta en el Mar del Este (COC).Al intervenir en la reunión, el jefe de la delegación vietnamita, viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Quoc Dung, reconoció el progreso realizado en la implementación del DOC y las negociaciones sobre el COC.Al mismo tiempo, compartió la preocupación de Vietnam por las complicaciones en el Mar del Este causadas por competencias estratégicas entre las potencias mundiales y actos unilaterales que van en contra del derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en particular las acciones de militarización, que han socavado la confianza, obstaculizado el mantenimiento de la paz y la estabilidad y afectado a las negociaciones en el COC.Quoc Dung destacó que el Mar del Este también enfrenta otros desafíos, como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la contaminación y los desechos plásticos.Llamó a los países a poner en alto la responsabilidad y unirse para cumplir plenamente el DOC, abstenerse de la militarización o tomar acciones que puedan complicar aún más la situación y promover la cooperación para enfrentar los desafíos emergentes.En esta ocasión, informó a la reunión que Vietnam organizará un seminario en el marco del DOC sobre el trato justo y humano para los pescadores.Respecto al COC, Dung instó a la ASEAN y China a hacer lo mejor posible en las negociaciones para lograr un código de conducta eficaz que esté en línea con el derecho internacional, incluida la UNCLOS.Añadió que Vietnam será la sede de la 18 SOM ASEAN-China sobre la implementación del DOC en la segunda mitad de 2019.En la reunión, muchos países señalaron que la situación complicada en el Mar del tiene sus raíces en los recientes desarrollos en esas aguas, que aumentaron las tensiones, socavaron la confianza y plantearon riesgos para la paz y la estabilidad en el mar.Los países reiteraron la importancia de garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea en el Mar del Este.La reunión aprobó la propuesta de Vietnam de organizar un seminario sobre el trato justo y humano para los pescadores.La reunión reconoció la labor del grupo de trabajo conjunto ASEAN-China y el progreso en las negociaciones sobre el COC, diciendo que las negociaciones están siguiendo la hoja de ruta hacia la finalización de la primera ronda de revisión antes de la Conferencia Ministerial ASEAN-China, programada para finales de julio y principios de agosto de este año en Bangkok, Tailandia.Los países acordaron mantener el ritmo de las negociaciones y realizar esfuerzos conjuntos para construir un COC efectivo y orientado a resultados de conformidad al derecho internacional.Compartieron la opinión de que, durante el proceso, todas las partes deberían actuar con moderación y mantener un entorno favorable para la construcción del COC.-VNA.