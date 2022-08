Nguyen Thi Le (Fuente:VNA)

Le Van Danh (Fuente:VNA)

An Giang, Vietnam (VNA) Las fuerzas policiales de la provincia sur vietnam ita de Kien Giang se empeñan hoy en perfeccionar los documentos para arrestar a sujetos relacionados con el caso de 40 ciudadanos connacionales retornados a la tierra natal desde la localidad camboyana de Kandal.Con anterioridad, los trabajadores en el puesto de control fronterizo y lucha contra la COVID-19 número 21 en la puerta limítrofe Long Binh, An Giang, detectaron el 18 pasado un grupo de vietnamitas que nadaron a través del río Binh Di, tras huir del casino Rich World en Kandal, e ingresaron ilegalmente al país.Durante un interrogatorio, los mencionados individuos confesaron que, debido a la oferta de reclutamiento de empleados para trabajar en Camboya con un salario de entre 700 y mil dólares por mes en las redes sociales, cruzaron ilegalmente la frontera hacia la nación vecina.En Camboya , tuvieron que trabajar casi 15 horas por día en el Casino Rich World, incluso muchas personas fueron golpeadas y torturadas, por lo que trataron de cruzar nuevamente la frontera para regresar al país de origen.Con respecto al caso, en la tarde del 20 de agosto, la Agencia de Seguridad e Investigación emitió una decisión para arrestar temporalmente a dos sujetos: Nguyen Thi Le, de 42 años, y Le Van Danh, de 34 años, quienes viven en el municipio de Long Binh, distrito de An Phuc, provincia de An Giang por el acto de organizar la salida ilegal al extranjero de esas personas.Después de las investigaciones, los dos confesaron que habían organizado la salida ilegal de seis de los 40 detenidos mencionados, y muchos otros.Actualmente, la Policía Provincial de An Giang continúa investigando para manejar estrictamente los sujetos relacionados con el caso.En los primeros seis meses de este año, la policía vietnamita se coordinó con las autoridades camboyanas para rescatar más de 250 casos de personas engañadas para trabajar ilegalmente./.