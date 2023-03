Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento), Vuong Dinh Hue, entregó hoy la Orden Laboral de segunda clase a la Comisión de Asuntos de Diputados del Parlamento, por sus contribuciones a la causa de construcción y defensa nacional, durante una ceremonia en saludo al aniversario 20 de fundación del organismo (17 de marzo).



En el evento efectuado en esta capital, el vicepresidente permanente de AN, Tran Thanh Man, elogió las contribuciones y el desarrollo de la Comisión en el pasado y subrayó la nueva visión y el requisito del Parlamento para que brinde un asesoramiento profundo y estratégico.



La Comisión debe hacer recomendaciones sobre la reforma de la estructura organizativa y la mejora de la eficiencia operativa del Consejo de Asuntos Étnicos del Parlamento y las Comisiones del Comité Permanente de la AN, señaló el funcionario.



También destacó la necesidad de prestar atención a la planificación de diputados y preparación de las elecciones de diputados a la XVI Legislatura del Parlamento y los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.



Expresó su creencia de que la Comisión continuará logrando un progreso integral y mantendrá su papel clave en el aparato del máximo cuerpo legislativo./.

VNA