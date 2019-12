Foto de Ilustración (Fuente: VietnamPlus)

Entre los proyectos se incluyen las fábricas de bolsos Quan Ming Handbag (Cambodia), de productos de cuero Gd New Sky, y de prendas de vestir Tao And Kiven.Una vez que estén operativas, generarán tres mil 448 empleos en las provincias de Phnom Penh, Kandal y Kampong Speu.El portavoz del Ministerio de Comercio de Camboya, Long Kemvichet, dijo que el país tiene el mejor entorno de inversión debido a las numerosas preferencias comerciales proporcionadas por Estados Unidos y la Unión Europea.Agregó que la llegada de nuevas empresas es una señal positiva que puede atraer a otros inversores.Tras señalar que el país puede correr el riesgo de perder oportunidades de exportación libres de impuestos a la Unión Europea si se retira el acuerdo Todo Menos Armas (EBA, inglés), dijo que Camboya está diversificando su cartera de exportaciones para reducir cualquier impacto potencial.Camboya se esfuerza por reforzar su productividad y competitividad en el sector exportador, para que sus productos puedan competir con los de otros países, sean o no tolerantes a los impuestos, dijo Kemvichet.Un informe del Departamento General de Aduanas e Impuestos del Ministerio de Economía y Finanzas de Camboya, mostró que este país indochino exportó productos indumentarios, textiles y calzados por valor de más de siete mil 970 millones de dólares en los primeros nueve meses de este año, para un alza del 13,18 por ciento interanual.El informe de 2018 del Banco Nacional de Camboya señaló que las exportaciones de confecciones- textiles y calzado del país se valoraron en 10 mil millones de dólares, un 24 por ciento más que en 2017./.