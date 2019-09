Bangkok (VNA) - La Junta de Inversión de Tailandia (BOI) adoptó un conjunto de incentivos para atraer la inversión de las empresas extranjeras en el país.

Aprueba Tailandia nuevos paquetes de incentivos para impulsar inversión extranjera (Fuente: thainews.prd.go.th)

Los medios locales citaron al Secretario General de BOI, Duangjai Asawachintachit, diciendo que los nuevos paquetes, llamados "Tailandia Plus", fueron aprobados durante una reunión de BOI bajo la presidencia del Primer Ministro Prayut Chan-o-cha.Los privilegios promocionales incluyen una exención del impuesto a las ganancias corporativas por 5-8 años. Los proyectos ubicados fuera de Bangkok tienen derecho a una deducción del 50 por ciento en el impuesto a las ganancias corporativas durante cinco años, con la condición de que se presenten para privilegios promocionales antes de finales de 2020, por un valor no inferior a 32,8 millones de dólares en capital de inversión y realizado en 2021.Para desarrollar recursos humanos y una fuerza laboral altamente calificada, los emprendedores del proyecto deben organizar capacitación en habilidades para su personal y permitir que los estudiantes se capaciten antes de ingresar al mercado laboral.La medida prevé que los gastos incurridos en la capacitación del personal se sumen a las deducciones permitidas en el impuesto a las ganancias corporativas, para el cual no se establece un costo mínimo de dichos gastos.Los empresarios que permiten a los estudiantes recibir capacitación en ciencias y tecnología calificarán para una exención de impuestos corporativos.Aquellos que tengan a su personal capacitado en tecnología específica tendrán el doble del gasto en dicha capacitación con derecho a una exención de impuestos corporativos.Se requiere que estos empresarios presenten solicitudes para tales privilegios promocionales en 2021.Las instituciones educativas o de capacitación recibirán una exención del arancel de importación de maquinaria. Las solicitudes deben presentarse para el año 2021 y los solicitantes deben participar en las actividades elegibles de BOI bajo el esquema actual de promoción de inversiones./.