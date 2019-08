Hanoi, (VNA)- El mar de Vietnam, incluidos los archipiélagos de Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly), se considera una parte inseparable de la soberanía de la patria, un espacio de sobrevivencia, y también una puerta para el intercambio internacional.

Según la Resolución del VIII pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XII mandato sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Economía Marítima hasta 2030, el mar se adhiere a la empresa de salvaguardia y progreso nacional.



Vietnam se sitúa en la península Indochina, con toda su parte oriental y sureña allende al Mar de Este, cuyo nombre deviene precisamente de su ubicación al este del país sudesteasiático.



La costa marítima vietnamita representa el 35 por ciento de la circunferencia del Mar del Este y las aguas de la nación indochina encierran miles de islas, incluidos los archipiélagos con ubicación estratégica de Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly).



Hoang Sa y Truong Sa forman una de las zonas con mayor número de rutas comerciales en el mundo. Desde hace mucho tiempo, las actividades de búsqueda de recursos bajo el mar en esos archipiélagos se considera una labor de los vietnamitas.



Un sinnúmero de documentos en caracteres Han-Nom (antiguo préstamo de letras chinas para expresar por escrito el idioma vietnamita) y también de estudios de campo de países occidentales, en su mayoría Reino Unido, Francia, Países Bajos y Portugal, reflejan esa realidad.



Asimismo, numerosos especialistas nacionales residentes dentro y fuera del país, y también internacionales, realizan estudios acerca de la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa.



Libros de historia de Vietnam en el período feudal también mencionan a esos archipiélagos como una parte inseparable de la soberanía territorial. Entre esos documentos se encuentran “Crónicas misceláneas de la frontera pacificada 1776” de Le Quy Don y “Registros Auténticos del Gran Vietnam” de la dinastía Nguyen.



Los procesos de establecimiento y ejecución de la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa con el trascurso del tiempo se evidencian, además, en los materiales originales y los patrimonios de documentos mundiales que se reservan hoy en el Archivo Nacional.



La dinastía Nguyen (1802-1945) heredó a las generaciones posteriores distintos documentos valiosos sobre la ampliación del territorio y también sobre las actividades mencionadas, y sobresalen entre ellos los documentos oficiales y grabados sobre madera, reconocidos por la UNESCO como patrimonios mundiales.



Entre los grabados sobre madera del reinado Nguyen se incluye la Enciclopedia Comprensiva de Gran Nam, la cual fue redactada desde 1865 hasta 1910. Ese registro auténtico describe detalladamente la ubicación de Hoang Sa.

Una placa de bloque de madera de la dinastía Nguyen que afirma la soberanía de Vietnam sobre el archipiélago de Hoang Sa (Paracel) (Foto: VNA)

Según el jefe del Departamento nacional de Archivo, Dang Thanh Tung, la flotilla de Hoang Sa fue fundada en el período del rey Nguyen Anh (1762-1820), quien tenía la clara conciencia sobre la importancia de las áreas insulares, y se considera una de las formas para reivindicar y ejecutar el derecho soberano del país sobre el archipiélago mencionado.Precisó que en aquella época, la explotación en agosto de cada caño de los recursos naturales en ese conjunto de islas, para ofrecerlos luego a los reyes, se consideraba una actividad habitual.En especial, el también denominado Gia Long, fundador de la dinastía Nguyen, demandó en 1826 erigir hitos soberanos en Hoang Sa, y realizó el rescate a marinos extranjeros accidentados en ese archipiélago y Truong Sa.Al lado de los textos vietnamitas, varios mapas de países occidentales evidencian la soberanía del país sudesteasiático sobre Hoang Sa y Truong Sa.Figuran entre ellos el mapa suplemento del “Dictionarium latino-anamiticum” (diccionario latino- anamita), publicado por el editorial Oriental Lith Press en la ciudad india de Calcuta en 1838, y preservado hoy en la Biblioteca Nacional de Francia Richelieu en París.En esa publicación del obispo Jean Louis Taberd (1794-1840), Hoang Sa se adjunta al territorio de Vietnam con el nombre de “Paracel seu Cat Vang”, y se describe el proceso de ejecutar el derecho soberano de la dinastía Nguyen sobre esa zona.Constituyen también otros documentos que patentizan la soberanía vietnamita el “Journal of an Embassy from the Governor- General of India to the Courts of Siam and Cochin China” ("Diario de una Embajada del Gobernador General de la India a los Tribunales de Siam y Cochinchina) de John Crawfurd, lanzado en 1830 en Londres.A su vez, Monique Chemillier- Gendreau, profesora francesa sobre ciencias políticas de la Universidad Paris VII- Denis Diderot, reafirmó que Vietnam posee pruebas históricas claras sobre la pertenencia de esos archipiélagos a ese país indochino.Una de las evidencias históricas es la declaración al respecto por parte del entonces primer ministro y también canciller vietnamita Tran Van Huu en la Conferencia San Francisco, efectuada del 4 al 8 de septiembre de 1951.- VNA