Manila (VNA) - Las fuerzas de seguridad de Filipinas arrestaron a un jordano relacionado con el difunto líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, anunció un portavoz del Buró de Inmigración de este país.

El extremista islámico Mahmoud Afif Abdeljalil (Fuente: EPA-EFE)

El vocero precisó que el extremista islámico, nombrado Mahmoud Afif Abdeljalil, de 51 años, fue detenido el 4 de julio en la ciudad de Zamboanga, en el sur de Filipinas, pero hasta el momento no se había divulgado su captura.Abdeljalil, es un colaborador cercano de un cuñado de bin Laden, Mohammed Khalifa, quien difundió la influencia del fundador de la red terrorista Al Qaeda en el sur de Filipinas durante la década de 1990.El presunto terrorista asumió un nombre ficticio y recurrió a la tergiversación y falsificación de documentos públicos, que le permitieron residir en el país, agregó la fuente.Las autoridades comenzaron a monitorear sus actividades cuando junto a un argelino no identificado, fueron señalados en un puesto de control militar en Zamboanga en agosto del año pasado. Será deportado por ser un inmigrante ilegal ya que no se tiene constancia de su llegada al país.Previamente, Abdeljalil fue arrestado en 2003 y deportado por su presunta participación en operaciones financieras a favor de las redes terroristas Al Qaeda y Jemaah Islamiyah.Tras esa detención ocurrida hace 16 años, las autoridades etiquetaron a Abdeljalil como agente de Al Qaeda y asociado cercano del cuñado de Osama bin Laden.Durante el interrogatorio, Abdeljalil, segundo sospechoso de Al Qaeda arrestado en Filipinas este año, afirmó que regresó a este país del Sudeste Asiático en 2007.El mes pasado, la policía filipina también arrestó, en la ciudad de Iba en Zambales, al noroeste de Manila, a un keniano nombrado Cholo Abdi Abdullah quien, según un reporte de la policía, es miembro desde 2012 del grupo terrorista Al Shabaab, que juró lealtad al Al Qaeda y opera en África Oriental.-VNA