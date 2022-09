Nguyen Thanh Hai, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Oficina del Gobierno, fue arrestado por el cargo de recibir sobornos. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Un jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Oficina del Gobierno de Vietnam fue arrestado por el delito de recibir sobornos en relación con el caso acontecido en el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.



El arresto de Nguyen Thanh Hai, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Oficina del Gobierno, se realizó como parte de una mayor investigación sobre el caso del Departamento Consular, según el teniente general To An Xo, jefe de la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública.



To An Xo agregó que la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública continúa con la investigación del caso.



Se trata del último acontecimiento en el caso de "sobornar, recibir sobornos" en el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Hanoi y otras localidades relacionadas con el otorgamiento de licencias a las empresas que realizaron vuelos de repatriación para vietnamitas en el exterior durante en el período de pandemia de COVID-19.

Con anterioridad, se emprendió en abril pasado el proceso legal y emitió una orden de detención temporal al viceministro de Relaciones Exteriores To Anh Dung, acusado de aceptar sobornos.



También se pronunció una orden para allanar la residencia y lugar de trabajo de Anh Dung y otros dos acusados por sus vínculos al caso.

Se trata de Pham Trung Kien, especialista del Departamento de equipos médicos y obras del Ministerio de Salud, y Vu Anh Tuan, exfuncionario del Departamento de Inmigración, del Ministerio de Seguridad Pública.



Además, la Agencia de Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad Pública decidió arrestar a cuatro individuos por “aceptar sobornos” en virtud del artículo 354 del Código Penal.



Los inculpados son Nguyen Thi Huong Lan, jefa del Departamento Consular; Do Hoang Tung, subdirector del Departamento; Le Tuan Anh, jefe de la oficina del Departamento, y Luu Tuan Dung, subdirector de la oficina de protección ciudadana de la mencionada entidad./.