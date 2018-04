Ninh Thuan, Vietnam (VNA) - Los artesanos de la aldea My Nghiep, en esta provincia central, se esfuerzan al máximo para rescatar los patrones de tejido perdido que alguna vez se usaron y distinguieron a la etnia Cham.Dat Thi Nam, quien ha trabajado en la aldea vocacional durante 40 años, comentó que los productos de brocado de Cham estaban decorados con motivos complejos y hermosos, como el dios Shiva, el dios Garuda y los dragones.Thi Nam, de 60 años de edad, y otros artesanos han dedicado tiempo y esfuerzo para recuperar los antiguos brocados del pueblo Cham, elaborados por los hábiles artistas de esa localidad."A pesar de que es un trabajo muy difícil, estamos haciendo todo lo posible para remodelar patrones más antiguos y compartir nuestras técnicas con las generaciones jóvenes. Queremos que los valores tradicionales y culturales de Cham vivan para siempre ", expresó.La aldea My Nghiep, donde se contabilizan 730 hogares con casi cuatro mil artesanos involucrados en ese arte, ofrece 100 diseños que incluyen flores, pájaros y figuras geométricas.En 2017, el pueblo restauró ocho modelos antiguos, incluidas imágenes de elefantes y dragones. La aldea ahora se enfoca en entrenar a los jóvenes para mantener las tradiciones antiguas.Ham Minh Thieu, jefe de la aldea, afirmó que con el paso de tiempo muchos patrones antiguos han desaparecido tras la muerte de los artesanos, mientras que los trabajadores jóvenes no tienen tiempo suficiente para aprender las técnicas."Estamos buscando talentos jóvenes para enseñarles cómo hacer patrones antiguos", dijo, y agregó que investigan documentos antiguos para revivir los diseños perdidos.Manifestó su esperanza de que al recuperar los patrones antiguos, las personas puedan aprender más acerca de los valores culturales y espirituales de la etnia Cham. – VNAVNA-CUL