El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, interviene en la reunión (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, asistió a la sesión plenaria de la XVI Reunión Ministerial de la ASEAN sobre la delincuencia transnacional (AMMTC) que se inauguró oficialmente hoy en forma virtual.



En su discurso, To Lam afirmó que Vietnam, como país miembro de la ASEAN, está comprometido a participar activa y responsablemente en los marcos de cooperación de la agrupación en general y en el área de prevención y combate del crimen transnacional en particular.

Sugirió que las fuerzas del orden de la ASEAN continúen promoviendo la implementación efectiva de programas y planes de cooperación en este campo.

A su juicio, también es necesario fortalecer el intercambio de información y experiencias, promover negociaciones para suscribir documentos de colaboración bilateral en materia de prevención y combate al delito a fin de crear un corredor legal propicio para el proceso de cooperación.

También es importante promover la cooperación con los socios del diálogo de la ASEAN en áreas prioritarias y organizar cursos de formación, conferencias, seminarios para las fuerzas del orden de la agrupación, enfatizó./.