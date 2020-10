Hanoi (VNA)- El embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), asistió a la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), efectuada en forma virtual bajo la presidencia del vicecanciller de Azerbaiyán, Araz Azimov.Con tema “Bandung 65: MNOAL más relevante, unido y eficaz contra los desafíos globales emergentes, incluido el COVID-19”, el evento, efectuado la víspera, contó con la participación de representantes de 54 países miembros.

En calidad del miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) 2020, Vietnam reiteró que se debe dar máxima prioridad a la prevención de conflictos y la solución pacífica de disputas y desafíos globales para un mundo de paz, seguridad y desarrollo sostenible.Al intervenir en el evento, Dinh Quy destacó la necesidad de elevar el papel del Movimiento en el impulso del respeto a la ley, la democratización de las relaciones internacionales y la lucha contra el comportamiento político basado en el poder, así como el levantamiento de sanciones unilaterales.También concedió importancia a la colaboración para asegurar la participación democrática, equitativa y sustantiva de los países miembros ante ONU y las organizaciones internacionales, especialmente en el proceso de negociación de elaboración de estrategias, programas y mecanismos internacionales para el desarrollo sostenible.Para superar los desafíos en medio de la pandemia, recomendó implementar las medidas de promoción, combatir el proteccionismo, reformar el sistema económico y proporcionar suficientes recursos para los esfuerzos de la respuesta a la crisis y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Particularmente, el Movimiento debe garantizar el respeto de soberanía y la no interferencia en los asuntos ajenos, así no usar o amenazar con el uso de armas en las relaciones entre las naciones y resolver los conflictos de manera pacífica.En la ocasión, los participantes adoptaron una declaración política que confirma los objetivos y principios de la conferencia de Bandung, junto con una declaración especial que muestra el apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Azerbaiyán según la posición de MNOAL./.