Hanoi (VNA)- La asistencia del primer ministro Pham Minh Chinh a las próximas 40 y 41 cumbres de la ASEAN y las citas anexas en Camboya es una ocasión para reiterar la política exterior del Partido y del Estado de Vietnam a favor de la independencia, autodeterminación, diversificación, multilateralización, integración internacional integral y amplia, y sus compromisos de contribuir al trabajo común del bloque.En esta ocasión, el jefe del Gobierno vietnamita realizará una visita oficial a Camboya a invitación del primer ministro Samdech Techo Hun Sen. Esta es una oportunidad para que los dos Primeros Ministros revisen las relaciones bilaterales y determinan nuevos motores y medidas para desarrollarlas de manera cada vez más sustancial, efectiva y confiable.Vietnam y Camboya establecieron las relaciones diplomáticas el 24 de junio de 1967. En 2005, los dirigentes de los dos países pronunciaron el nuevo lema: “Buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral, sostenible y duradera”. Con esta orientación, los nexos bilaterales se han desarrollado constantemente en todos los campos, brindando beneficios prácticos a ambos pueblos y contribuyendo activamente a la paz, estabilidad y cooperación en la región y el mundo.En los años recientes, la relación política Vietnam-Camboya se ha mantenido mediante los contactos y visitas frecuentes pese a la pandemia de COVID-19. La cooperación en seguridad y defensa se ha fortalecido. Ambas partes afirmaron que no permiten a cualquier fuerza utilizar el territorio de un país para perjudicar la seguridad del otro.En 2019, rubricaron documentos legales que reconocen terminar la delimitación de hitos de 84 por ciento de la frontera terrestre Vietnam-Camboya. Están en negociación para resolver el 16 por ciento restante.Además, la cooperación en economía, comercio e inversión ha desarrollado rápidamente y alcanzado resultados positivos. En 2021, el comercio bilateral alcanzó 9,54 mil millones de dólares, un aumento interanual de 79,1 por ciento. La cifra de los primeros nueve meses de 2022 fue de 8,45 mil millones de dólares.Hasta la fecha, Vietnam cuenta con 198 proyectos de inversión vigentes en Camboya con un capital registrado de 2,92 mil millones de dólares, ubicándose en el primer lugar de la ASEAN y entre los cinco mayores inversores extranjeros en Camboya.Otros sectores de cooperación en educación-formación, transporte, cultura, salud y telecomunicaciones también se han fortalecido.Ambos países también han coordinado estrechamente en foros internacionales, subregiones, especialmente las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los mecanismos liderados por la ASEAN.Sobre las perfectivas de cooperación en el futuro, el embajador camboyano en Vietnam, Chay Navuth, observó que el objetivo que dirigen los dos países es continuar fortaleciendo la solidaridad y cooperación entre ambas partes.Cuando los países en el mundo controlaron la pandemia de COVID-19, dijo, es una buena oportunidad para que los dos países desarrollen juntos en todos los foros y apoyándose en las actividades externas en la región y el mundo.Por otro lado, las 40 y 41 cumbres de la ASEAN tienen lugar en el contexto de los desarrollos complicados de la situación regional y mundial, como la pandemia prolongada de COVID-19, las cuestiones en el Mar del Este, Myanmar, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la península coreana.La economía mundial registra señales de recuperación tras la pandemia pero aún no alcanza la sostenibilidad debido a la interrupción de las cadenas de suministro y la falta de trabajadores. Asia-Pacífico surge como una región de recuperación rápida pero por los impactos de la economía regional, el desarrollo no es realmente sostenible.En esta situación, las conferencias del 10 al 13 de noviembre en Phnom Penh, Camboya, marca la reanudación de los intercambios y diálogos directos entre los dirigentes tras más de dos años de suspensión por la COVID-19.Se trata de una ocasión para que los líderes discutan los esfuerzos para construir la comunidad de la ASEAN, fortalecer la solidaridad y el papel central de la agrupación, revisar y orientar la relación entre el bloque y los socios, y discutir muchos temas de estrategia regional y global.En el marco de las cumbres, se llevarán a cabo más de 20 actividades con la participación de dirigentes de los países miembros de la ASEAN y 10 socios, incluidas ASEAN 1, ASEAN 3 y la Cumbre de Asia Oriental (EAS).En esta ocasión, se prevé anunciar el establecimiento de la asociación estratégica integral con Estados Unidos y la India.En las conferencias, el primer ministro Pham Minh pronunciará discursos para compartir la posición y las propuestas de Vietnam con el fin de fortalecer la solidaridad y el rol central de la ASEAN, las relaciones entre el bloque y los socios.Se trata también de una ocasión para que Vietnam comparta las políticas, esfuerzos y éxitos en el proceso de recuperación y desarrollo socioeconómico del país tras la pandemia.Según lo previsto, Minh Chinh realizará encuentros con dirigentes de otros países y socios para discutir los asuntos de interés común./.