Foto de ilustración (Fuente: Cubabusinessreport)

Nghe An, Vietnam (VNA)- Para el mandato 2022-2027, la filial de la Asociación de Amistad Vietnam- Cuba (AAVC) en la central provincia vietnamita de Nghe An debe seguir desarrollando su red de miembros en cantidad y calidad para mejorar la eficacia de las actividades, sobre todo atraer una nutrida participación de jóvenes en el intercambio pueblo a pueblo.Así lo pidió Nguyen Viet Thao, vicepresidente permanente de la AACV, al intervenir en el IV Congreso de dicha filial, celebrado el 19 de junio en Nghe An, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Viet Thao aplaudió los resultados del organismo en el último mandato, entre los cuales sobresalen el asesoramiento al gobierno provincial acerca de las relaciones con el pueblo cubano y una gran atención prestada a la divulgación sobre la isla.Esto sirve como base no solo para cultivar la fraternidad especial entre los dos pueblos, sino también para reforzar la lucha contra la información falsa y hostil frente al país caribeño, hacia la consolidación de las relaciones binacionales, evaluó.Paralelamente, valoró el desarrollo de la representación de la AACV en Nghe An, integrada de momento por cinco instancias, lo que, precisó, ha realizado aportes cruciales a las actividades de la AACV y particularmente el intercambio popular de la provincia.Luego de ratificar la trascendencia de las relaciones especiales entre Vietnam y Cuba, el funcionario expresó el deseo de que, para su nuevo mandato, la referida filial continúe asesorando a las autoridades competentes para ejecutar más proyectos de cooperación con la isla.La entidad necesita intensificar la difusión sobre Cuba, centrándose en sus logros sociopolíticos y nuevas políticas destinadas a atraer inversiones extranjeras, agregó.En cuanto a la tarea de movilizar a más jóvenes para su contingente, sugirió incorporar a los programas de enseñanza de las universidades locales contenidos referentes a la amistad Vietnam-Cuba y la historia de sus nexos.El mismo día, la delegación de la AACV y representantes del Club de Graduados Vietnamitas en Cuba ofrecieron inciensos en la Casa Conmemorativa del Presidente Ho Chi Minh y la zona de reliquias revolucionarias Truong Bon.Desde su establecimiento el 1 de agosto de 2003, la filial de la AACV en Nghe An ha contado con 100 miembros. Durante el mandato 2016-2022, sostuvo un regular contacto con la Embajada de La Habana en Hanoi y organizó varios encuentros amistosos e intercambios en aras de promover las inversiones bidireccionales.Algunos de sus miembros se unieron a expertos cubanos en la producción de cigarrillos, exportaron productos de Nghe An a esa nación e incluso fundaron en 2021 la empresa comercial conjunta Atlanta./.