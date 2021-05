Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh se esforzará por convertirse en los próximos 25 años en una urbe inteligente , continuar manteniendo el liderazgo económico del país, y hacer realidad su aspiración de ser un centro económico y financiero de Asia y un atractivo destino global.Así se dio a conocer en el seminario "Orientación para el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en el periodo 2021-2030, con visión hasta 2045" organizado hoy por el Comité Popular municipal.Al intervenir en la cita, el presidente del Comité Popular local, Nguyen Thanh Phong, informó que la metrópoli survietnamita se fijó el objetivo de que el Producto Interno Bruto ( PIB ) per cápita alcance ocho mil 500 dólares en los próximos cinco años.Para el 2030, la urbe se convertirá en una localidad de servicios, industria moderna, así como una ciudad líder en la economía y sociedad digitales, un centro económico de las finanzas, el comercio, la tecnología y la cultura del Sudeste Asiático, a la par incrementar el PIB per cápita a unos 13 mil dólares, destacó.Además, señaló que con la visión para 2045, esas metas estarán orientadas a un centro económico y financiero de Asia y el PIB per cápita de aproximadamente 37 mil dólares, así como erigirse en un destino atractivo en el mundo.