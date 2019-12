Hanoi (VNA)– Con alta responsabilidad, Vietnam ha implementado muchas tareas para asumir efectivamente el papel del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde enero de 2020, informó hoy el viceministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.

Anteriormente, en la sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 2019, con un número récord de votos de 192/193, Vietnam se había convertido oficialmente en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas (ONU) en el período 2020 -2021.Esta es la segunda vez que Vietnam recibe el apoyo de miembros de la Asamblea General de la ONU para asumir esta responsabilidad.A partir de enero de 2020, Vietnam asumirá oficialmente el papel de miembro no permanente del CS para el período 2020-2021, y también el de presidente de este órgano para enero de 2020 y abril de 2021.El alto número de votos a favor, 192 de los 193, demuestra el reconocimiento de la comunidad internacional de la tradición de lucha por la paz y la seguridad del país y del mundo, acorde con las metas de la ONU; y también de los esfuerzos de Hanoi en la integración y el impulso de la cooperación con otros socios a nivel internacional.Ratificó, por otro lado, el empeño de Vietnam de consolidar su papel de núcleo e intermediario en la conciliación de los asuntos, en concordancia con su interés y capacidad.Asimismo, expresó el deseo de Vietnam de contribuir a impulsar el papel protagónico de la mayor organización mundial en el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, en particular en la prevención de los conflictos y solución de las crisis.Patentizó también el compromiso de coadyuvar a elevar la eficiencia de las actividades del CS e impulsar algunos asuntos de interés común de países de Asia- Pacífico, tales como la protección de los civiles, la reconstrucción después de los conflictos, así como mantenimiento de la paz y la seguridad.Tras realizar un breve repaso sobre el proceso de participación en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en Sudán del Sur y la República Centroafricana, y en la movilización de hospital de campaña, subrayó que la proporción de oficiales féminas participantes en esas actividades recibió una alta valoración de la mayor organización mundial.En cuanto a los temas prioritarios para el debate durante el tiempo en que Hanoi asumirá la presidencia del CS en enero de 2020, las oportunidades y desafíos, así como las valoraciones de la ONU, el funcionario se refirió a los retos referentes a las diferencias entre las grandes potencias, los desafíos para el multilateralismo, y la tendencia a un incremento de la amenaza del uso de la fuerza.Reafirmó la posición de Vietnam con respecto a los grandes asuntos mundiales de adoptar una postura activa contra el desarrollo de las armas de destrucción masiva, en la lucha contra el terrorismo, el apoyo a la solución de las diferencias por vías pacíficas, el respeto de la independencia y la soberanía de los otros países y la defensa de sus derechos e intereses legítimos.La participación en el CS facilitará la creación de un entorno pacífico y estable, lo que favorecerá el desarrollo de Vietnam y sus relaciones bilaterales, factores que contribuirán a promover las potencialidades del país, remarcó.Al abordar las prioridades de su país cuando asuma la presidencia del CS en enero de 2020, Hoai Trung informó que el viceprimer ministro y también canciller Pham Binh Minh, presidirá una sesión ministerial sobre el cumplimiento de la Agenda de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.En tanto, en abril de 2021, Vietnam y otros países debatirán sobre las cuestiones de postguerra, solución de los problemas referentes a bombas y minas, así como relativos a los derechos humanos.Por otra parte, informó que la ONU calificó de seria y eficiente la participación de oficiales vietnamitas en el contingente de los cascos azules, y reveló el plan de Hanoi de incorporarse también en la esfera de la ingeniería militar.El Consejo de Seguridad es el órgano más importante de la ONU que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad mundiales según la Carta de esa mayor organización del planeta, subrayó.Añadió que también es el único organismo de la ONU con el poder de tomar decisiones sobre paz y seguridad que los miembros están obligados a seguir, y esas decisiones afectan directamente a los Estados. Vietnam fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 2008-2009, sin embargo, el contexto del mundo es más complicado ahora, dijo el funcionario señalando la situación de Medio Oriente, las diferencias entre las potencias y la región de Asia y Pacífico, donde existen muchos riesgos y desafíos para la paz y la seguridad, los cuales son mayores que hace 10 años cuando Hanoi desempeñó ese cargo por primera vez.El viceministro también señaló las ventajas del país, al explicar que la paz y el desarrollo siguen siendo la tendencia en el mundo y Vietnam ha adquirido más experiencia.En particular, la política exterior de paz, cooperación, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores del país indochino, así como sus principales puntos de vista en la comunidad internacional y en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, han sido apoyados por otros países, agregó Hoai Trung./.