Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam adoptó hoy la Resolución sobre la estimación del presupuesto estatal en 2023, según la cual, se aumentará el salario base de los cuadros, funcionarios y empleados públicos a 1,8 millones de VND (unos 72 dólares) al mes a partir del primero de julio de 2023.De acuerdo con el documento, los ingresos totales del presupuesto estatal alcanzarán 65,3 mil millones de dólares el año venidero, mientras que los gastos se aproximarán a los 83,6 mil millones de dólares y el déficit se estimará en 18,3 mil millones de dólares, que representarán el 4,42 por ciento del Producto Interno Bruto.La Resolución establece claramente no implementar la reforma integral de la política salarial en 2023 según la Resolución No. 27-NQ/TW, emitida el 21 de mayo de 2018 por el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.A partir del primero de julio de 2023, también se aumentarán las pensiones y asignaciones del seguro social en un 12,5 por ciento, además de brindar el apoyo adicional para quienes se jubilaron antes de 1995 con bajos beneficios; incrementar el subsidio para las personas con servicios meritorios a un nivel no inferior al estándar de los hogares pobres en las zonas urbanas; y elevar el 20,8 por ciento del gasto en políticas de bienestar social adscritas al salario base.A partir del primero de enero próximo, se ampliará el subsidio preferencial para los trabajadores de medicina preventiva y salud de base según la Conclusión No. 25-KL/TW, emitida el 30 de diciembre de 2021 por el Buró Político.Con posterioridad, la Asamblea Nacional aprobó la Resolución sobre la asignación del presupuesto central en 2023, con 34,8 mil millones de dólares en ingresos y 52,1 mil millones de dólares en gastos./.