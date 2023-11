Sarah Hooper, cónsul general de Australia en Ciudad Ho Chi Minh, habla en el evento (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Australia aportará 2,5 millones de dólares australianos (1,64 millones de dólares) para un programa destinado a ayudar a las empresas de la región del Delta del Mekong de Vietnam a adaptarse al cambio climático.



La financiación fue anunciada hoy en una ceremonia celebrada por el Consulado General de Australia y las autoridades de la ciudad de Can Tho.



La cónsul general de Australia en Ciudad Ho Chi Minh, Sarah Hooper, dijo que el programa, que se implementará de 2023 a 2025, tiene como objetivo promover las nuevas empresas de mujeres en agricultura adaptativa al cambio climático, lo que ayudará a las féminas a desarrollar la producción y aumentar los ingresos de manera efectiva.

Dijo que el Consulado General de Australia en Ciudad Ho Chi Minh ha estado implementando programas de asistencia directa en Can Tho en los campos de agua potable rural, construcción de puentes rurales y becas para estudiantes y maestros.

También ayuda a la ciudad con el desarrollo socioeconómico, reduciendo gradualmente la brecha entre las zonas rurales y urbanas.



Australia también promoverá la cooperación con Can Tho en la agricultura de alta tecnología a través del Centro Internacional de Investigación Agrícola, dijo.



Por su parte, Tran Viet Truong, presidente del Comité Popular de Can Tho, enfatizó que las relaciones entre ambos países crean una base sólida para que la ciudad en particular y el delta del Mekong en general promuevan programas de cooperación con Australia.



Can Tho espera que las empresas australianas inviertan en áreas prioritarias de la ciudad, como la agricultura de alta tecnología, la preservación y procesamiento de productos agrícolas y acuáticos, y el desarrollo de infraestructura para un desarrollo urbano inteligente, subrayó.



El mismo día, el Consulado General de Australia coordinó con Can Tho la organización de un evento de plantación de árboles con motivo del 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Australia./.