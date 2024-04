Ninh Thuan, Vietnam (VNA) - El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh , evaluó hoy la situación de sequía en el distrito de Ninh Son, inspeccionó el proyecto de irrigación de Tan My y dirigió los trabajos de prevención y combate al impacto del calor y la sequía prolongados en la provincia centrosureña de Ninh Thuan.Al examinar la situación de sequía en el gran campo de My Son y comprobar el funcionamiento del sistema de riego de Tan My, considerado actualmente el más moderno de Vietnam, el jefe de gobierno subrayó que en los próximos años se prevé que se registren más olas de calor con mayor intensidad que la media de muchos años anteriores.Pidió a Ninh Thuan vigilar de cerca la situación e implementar medidas para responder rápida y eficazmente a los desastres naturales y al clima extremo, especialmente al calor y la sequía, para minimizar los daños a la producción y el impacto en la vida de las personas.La provincia debe operar con eficacia sistemas de riego para almacenar agua de manera proactiva para satisfacer las necesidades mínimas de los cultivos cuando ocurre escasez de agua y, al mismo tiempo, estudiar e identificar áreas en riesgo de falta de agua para implementar soluciones dedicadas a garantizar el suministro de agua a los residentes locales, reiteró.Según Minh Chinh, resulta necesario dragar canales y embalses para restaurar y aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y operar eficientemente el sistema de riego Tan My y otras obras de riego para coordinar el abastecimiento de agua y satisfacer mejor las necesidades de producción y vida diaria, y evitar la pérdida y el desperdicio de agua.También solicitó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que centre recursos clave en el desarrollo de lagos de riego y se mantenga actualizado sobre la situación de la sequía en áreas residenciales y agrícolas para apoyar a las localidades en la prevención y el control de la sequía.El líder gubernamental afirmó que el Partido y el Estado prestarán atención a resolver los problemas relacionados con el agua en Ninh Thuan./.