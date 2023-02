En el encuentro (Fuente: VNA)





Long An, Vietnam (VNA) – Autoridades de la provincia sureña de Long An , sostuvieron un encuentro con representantes del cuerpo diplomático, asociaciones empresariales y empresas, para escuchar sus preocupaciones, propuestas e iniciativas sobre el largo plazo y metas de desarrollo sostenible.Al intervenir en el evento efectuado la víspera, el secretario del Comité Partidista y presidente de su Consejo Popular provincial, Nguyen Van Duoc, agradeció los esfuerzos y la asistencia de los grupos que han contribuido al crecimiento general de Long An en el pasado, particularmente en 2022.

Les informó que el año anterior, la provincia registró un crecimiento del 8,46 por ciento en el producto interno bruto regional y contribuyó con unos 925,15 millones de dólares al presupuesto del Estado, el más alto hasta la fecha.



Prometió esfuerzos para crear el mejor clima de negocios posible al servicio de las operaciones de las empresas y para garantizar sus derechos e intereses legítimos. Espera que los grupos, a su vez, cooperen aún más con Long An y conecten a amigos internacionales con Vietnam y la provincia en particular.



El cónsul general Kang Myong-il de Corea del Sur en Ciudad Ho Chi Minh deseó un mayor desarrollo de la provincia y propuso que las autoridades locales presten atención a la mejora de las políticas fiscales y la reforma administrativa.



Mientras tanto, Choi Bun Do, director de la Cámara de Comercio e Industria de Corea del Sur, expresó la necesidad de una solución temprana de los procedimientos administrativos relacionados con la tierra para las empresas surcoreanas en el parque industrial de Long Hau; y para políticas que faciliten el desarrollo de industrias de apoyo y cadenas productivas, entre otras./.

