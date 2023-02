Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Bangkok (VNA) – Bangkok, la capital de Tailandia, inició un proyecto destinado a ofrecer espacio gratuito para vendedores ambulantes en el corazón de la ciudad en un intento por despejar las aceras abarrotadas.



El proyecto llamado "Hello Hab-Re" (Hola vendedores ambulantes) se pone a prueba fuera del complejo comercial de uso mixto Samyan Mitrtown, en la avenida Rama IV.



Se reorganizará a los vendedores ambulantes de la ciudad mediante la asignación de áreas adecuadas que no bloqueen las aceras públicas. El operador del complejo acordó proporcionar un espacio junto a su edificio para que los vendedores registrados lo utilicen de forma gratuita de lunes a viernes, de 8 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 8 p.m.



Al presidir la ceremonia de lanzamiento, el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, agradeció a Samyan Mitrtown por proporcionar el espacio, y dijo que aumentaría las oportunidades de compras, promovería a los pequeños empresarios y ayudaría a limpiar la ciudad.

Expresó su deseo de que más propietarios privados se unieran al proyecto en el futuro.

Según el funcionario, todos los vendedores que se sumaron al proyecto “Hola Hab-Re” habían superado las normas alimentarias y sanitarias./.