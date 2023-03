Hanoi (VNA)- Los operadores de telefonía móvil de Vietnam bloquearán, a partir del primero de abril, un sentido de la comunicación (entrada o salida de llamadas) de las tarjetas SIM cuya información no coincida con la base nacional de datos sobre población, anunció hoy la Autoridad de Telecomunicación, del Ministerio de Información y Comunicación.Desde el 15 del próximo mes, se cancelará la comunicación bidireccional de los SIM cuya información no se sincronice con el sistema nacional de datos, y se retirarán los números de los suscriptores que incumplan con la medida, a partir del 15 de mayo venidero, precisó la fuente.En consecuencia, desde ahora hasta el 15 de mayo, los usuarios móviles deben actualizar proactivamente sus datos para evitar que se revoquen sus números de teléfono.Se recomienda a los suscriptores revisar los mensajes. Si reciben un aviso del operador sobre la actualización de la información, deben cumplir con la solicitud. Por el contrario, pueden enviar un texto con el contenido "TTTB" al 1414 (gratis) para que la compañía de telecomunicación le envíe su información, junto con un enlace para que puedan editar y actualizar los datos en caso de que resulten incorrectos.Además, los usuarios pueden realizar una llamada telefónica al número de la central del operador para consultar información sobre la SIM o acudir a sus oficinas para soporte directo.Hasta el 30 de marzo, más de 1,99 millones de suscriptores en Vietnam poseen información sincronizada con la base nacional de datos sobre población, mientras que cerca de 1,8 millones aún no han cumplido con el requerimiento.Según las estadísticas, Vietnam cuenta con alrededor de 126 millones de suscriptores móviles./.