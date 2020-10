Hanoi (VNA)- Las autoridades de Hanoi han trabajado para trasladar gradualmente a residentes en su Casco Antiguo a áreas menos densamente pobladas durante las últimas dos décadas para preservar esa zona histórica. Esta labor se ha vuelto más relevante que nunca a medida que la ciudad cumple mil 10 años.

Un rincón del Casco Antiguo de Hanoi (Fuente: VNA)

Este callejón de un metro de ancho capta el interés de los visitantes extranjeros, pero las personas que viven aquí desean más espacio.Según estadísticas oficiales, más de 66 mil habitantes residen en el Casco Antiguo de Hanoi, para un estimado de 823 por hectárea, más alto que el promedio en las zonas urbanas en el país.Debido a la alta densidad de población, el progreso de construcción también se acelera y, a su vez, causa un impacto negativo en el espacio urbano. Las casas tradicionales también se pierden cada vez más.Según Do Thi Hai, vicepresidenta de la Asociación de Artes Tradicionales de Hanoi, resulta difícil restaurar el Casco Antiguo a su estado original y se ha realizado el plan de traslado de los hogares a zonas menos densamente pobladas desde hace años, pero no se ha logrado muchos avances.Al referirse al plan similar de traslado de habitantes en el casco antiguo de la ciudad central de Hoi An, los expertos dicen que no se pueden comparar con el de Hanoi debido a las diferencias regionales y culturales.Hanoi planea reducir la densidad poblacional en su Casco Antiguo hasta 2050, para llevar a cabo el plan de restauración.Mientras, To Thi Toan, exsubdirectora de la Administración de Casco Antiguo de Hanoi , recomendó crear una zona residencial que se asemeje a las condiciones de vida aquí, como el comercio callejero y las vibrantes actividades de producción, por lo cual los residentes se mudarían a ese barrio.El proceso de traslado de los habitantes del concurrido Casco Antiguo sigue siendo lento y revela una conciencia baja de las autoridades locales y los ciudadanos sobre la protección y preservación de esa zona./.