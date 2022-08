Phnom Penh (VNA) – La construcción de una fábrica de vacunas contra la COVID-19 en el país está programada para comenzar en Camboya en noviembre de este año.El Ministerio de Salud de Camboya adelantó que la fábrica estará ubicada en un área de cinco hectáreas en el distrito de Ponhea Leu, provincia de Kandal, en el norte de la capital Phnom Penh, y agregó que el capital de inversión inicial es de 100 millones de dólares.El Ministerio de Salud, la Empresa Farmacéutica de Camboya (CPE) y la empresa Sinovac Life Sciences Co., Ltd. de China firmaron en julio un memorando de entendimiento (MoU) para permitir que Camboya empaquete vacunas inactivadas contra la COVID-19 de acuerdo con los estándares chinos y cumpliendo con las normas globales.Según el MoU, el Gobierno acordó comprar casi 105 millones de dosis de 2024 a 2026, para lo cual la CPE está cooperando con Sinovac Life Sciences Co., Ltd. en aras de suministrar a Camboya alrededor de 35 millones de dosis por año.El ministro de Salud, Mam Bunheng, quien encabezó una delegación para inspeccionar el sitio de construcción, dijo que el proyecto constituye una colaboración para producir vacunas antiCOVID-19 a nivel nacional, cuya disponibilidad garantizará la sostenibilidad de los esfuerzos para continuar previniendo el propagación de la pandemia./.