Phnom Penh (VNA)- Los empleados y expertos vietnamitas que entraron en Camboya no pueden regresar a su país de origen durante el mes de suspensión temporal de entrada y salida a partir del 18 de julio.Así se dio a conocer en un aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya a las agencias vietnamitas sobre la propagación de la variante Delta del virus SARS-CoV-2 y los requisitos de los dos países para la prevención del COVID-19.Esta medida no se aplicará a pacientes que necesitan ir a Vietnam para recibir tratamiento, diplomáticos y funcionarios estatales que realizan sus funciones por invitación de los dos gobiernos, profesionales y estudiantes que hayan completado programas de estudio o realizado misiones especiales permitidas por ambos gabinetes.En el caso de los empleados y expertos de empresas vietnamitas que han entrado en Camboya, incluso aquellos que han completado el periodo de cuarentena y están aislados, no pueden regresar a la tierra natal.Camboya aprecia la comprensión de Vietnam de la necesidad de implementar estas medidas temporales y exige a las autoridades de ambas partes que trabajen en estrecha colaboración para promover el transporte de carga transfronterizo, al mismo tiempo que garantizan el cumplimiento de las medidas preventivas, según el comunicado./.