Fuente: La fuerza de la guardia fronteriza de An Giang

An Giang, Vietnam (VNA) - La fuerza de la guardia fronteriza y las agencias pertinentes de la provincia survietnamita de An Giang recibieron hoy a 44 ciudadanos vietnamitas que fueron entregados por Camboya.Según Truong Quoc Hung, subjefe de la estación fronteriza en la puerta fronteriza de Tinh Bien, las nueve mujeres y los 35 hombres habían ingresado ilegalmente a Camboya para trabajar en casinos.Entre ellos, hay una persona buscada por la policía en la ciudad de Vinh Yen, en la provincia norteña de Vinh Phuc, dijo, y agregó que la estación fronteriza está deteniendo al hombre buscado para entregarlo a la policía de Vinh Phuc.Las 43 personas restantes han sido trasladadas a la oficina de inmigración dependiente del Departamento de Seguridad Pública provincial para completar los procedimientos relacionados.Con anterioridad, el 18 de agosto, los guardias fronterizos de An Giang detuvieron a 40 ciudadanos vietnamitas por ingresar ilegalmente a Vietnam desde Camboya. Dijeron que huyeron del trabajo forzoso en un casino en la comuna de Sampeou Poun, distrito de Kaoh Thom, provincia de Kandal en Camboya y cruzaron a nado el río Binh Ghi para regresar a Vietnam.En la investigación del caso, la policía provincial detectó cuatro presuntas redes de trata de personas. La policía también detuvo a dos sospechosos relacionados con el caso./.