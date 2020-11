Long An, Vietnam (VNA) - Una delegación de Camboya, encabezada por la viceprimera ministra Men Sam An, entregó hoy donaciones para ayudar a los pobladores de la región central de Vietnam a superar las consecuencias de los desastres naturales.

Vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Long An, Pham Tan Hoa, recibió donaciones de viceprimera ministra de Camboya Men Sam An (Fuente: VNA)

A través del gobierno de Long An, Men Sam An, envió sus saludos y expresó su solidaridad por las dificultades y pérdidas de la gente en esa región de Vietnam. Al mismo tiempo, manifestó su deseo de que este país país supere pronto las pérdidas, y restablezca la vida normal y el desarrollo socioeconómico.

La viceprimera ministra de Camboya donó 21 mil 500 dólares como ayuda a la población de la región central para superar las consecuencias. El monto fue aportado por Men Sam An, la Asociación Central de Amistad de Vietnam-Camboya, la Asociación de la Cruz Roja de Camboya y la Unión de Jóvenes de la provincia de SvayRieng en esa nación vecina.



Al recibir el apoyo de la representante camboyana, el vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Long An, Pham Tan Hoa, expresó su sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Camboya en general, así como a Men Sam An, por su solidaridad ante las dificultades de la gente de la región central de Vietnam./.