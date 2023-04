Foto de ilustración (Fuente:AFP/VNA)

Phnom Penh (VNA) - El primer ministro de Camboya , Hun Sen, anunció que todas las medidas preventivas de la COVID-19, incluido el uso de máscaras y pruebas rápidas en varios establecimientos, se levantan oficialmente luego de que no se registraron nuevos casos en los últimos días.Señaló que esto no es una prohibición de las pruebas y que las personas aún pueden realizar un test rápido si lo desean.Sin embargo, animó a las personas a mantener buenas prácticas de higiene, como lavarse las manos regularmente con jabón o desinfectantes.También solicitó al Ministerio de Salud que supervise de cerca la situación y coopere con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el país.Según el Ministerio de Salud, después de las tradicionales vacaciones del Año Nuevo, Camboya no registró nuevos casos de la COVID-19 el 17 al 19 de abril./.