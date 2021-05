El cao lau se ha convertido en un alimento que identifica a este sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco (Fuente:VNA)

Hoi An, Vietnam (VNA)- El cao lau es un plato famoso, acompañado por el establecimiento y desarrollo del puerto de Hoi An en el pasado, y se ha convertido en un alimento que identifica a este sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco.



En el puerto antiguo de Hoi An, el plato de fideos mixtos solía estar reservado solo para las clases altas, y su nombre se traduce literalmente como “piso alto”, donde los ricos se sentaban en los restaurantes. Ahora todos pueden disfrutarlo y puede encontrarse en todo el centro de la ciudad.

Un tazón incluye fideos de arroz frescos, rodajas de cerdo a la parrilla, brotes de soja, lechuga y hierbas aromáticas (Fuente:VNA)

Un tazón incluye fideos de arroz frescos, rodajas de cerdo a la parrilla, brotes de soja, lechuga y hierbas aromáticas, que luego se cubren con piel de cerdo frita crujiente y fideos secos, y se concluye con una cucharada de caldo.

El cao lau se sirve con galletas de arroz con sésamo y salsa de pescado de Hoi An o salsa de soja. Degustar el plato es tener una experiencia única de la cultura de Hoi An, de la provincia central de Quang Nam./.