Hanoi (VNA) - El continuo envío y expansión por parte de Vietnam de las fuerzas para las misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas (ONU) ha brindado resultados alentadores y dejado una buena impresión en los líderes de la mayor organización mundial, jefes de las misiones y dirigentes de los países anfitriones.Desde junio de 2014 hasta la fecha, el Ejército vietnamita envió 516 oficiales y soldados a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en Sudán del Sur, República Centroafricana, Abyei y la sede de la institución multilateral.Los esfuerzos de las fuerzas vietnamitas para cumplir sus tareas asignadas han sido reconocidos por el Partido, Estado y pueblo, y muy apreciados por la ONU y la comunidad internacional, contribuyendo a las elecciones de Vietnam como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2020-2021.Los militares del Ejército vietnamita demuestran profesionalismo, disciplina y solidaridad internacional, especialmente su capacidad de adaptarse rápidamente en el entorno de trabajo arduo en las misiones. En particular, en 2020, cuatro oficiales del Departamento de Mantenimiento de Paz de Vietnam aprobaron de manera excelente las pruebas para ser reclutados por la ONU.En forma individual, hasta agosto de 2022, Vietnam designó alrededor de 80 oficiales para operar en diferentes puestos como personal de estado mayor de combate y de capacitación y analista de inteligencia en Sudán del Sur, República Centroafricana, la región de Abyei y la sede de la ONU En término colectivo, desde octubre de 2018 hasta la actualidad, el país desplegó cuatro hospitales de campaña de nivel dos en Sudán del Sur, los cuales continuaron reafirmando su profesionalismo y sentido de responsabilidad, siendo un apoyo confiable para la atención médica del personal de la ONU, especialmente en medio de la compleja evolución de la COVID-19.En mayo pasado, Vietnam envió el primer equipo de ingenieros militares, compuesto por 184 oficiales y casi dos mil toneladas de equipos, para la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA).En particular, el país indochino se enfoca en garantizar y aumentar el porcentaje de mujeres soldados que participan en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.En implementación de la Resolución 1325 de la mayor institución mundial sobre Mujeres, Paz y Seguridad, a partir de agosto de 2022, Vietnam asignó 74 mujeres oficiales a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz, incluidas ocho a operar de forma individual (lo que representa el 20 por ciento, frente al promedio de la ONU de menos del 10 por ciento), y 45 en los hospitales de campaña de nivel dos (lo que representa de entre 16 y 21 por ciento en comparación con el promedio del 12 por ciento de la ONU)./.