El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, elogió a la provincia central de Quang Nam por sus esfuerzos para preservar la antigua ciudad de Hoi An y el Santuario de My Son.En una ceremonia efectuada anoche para celebrar el vigésimo aniversario del reconocimiento de los mencionados sitios por la UNESCO como patrimonios de la humanidad en 1999, el jefe del Gobierno destacó que el casco antiguo de Hoi An y el Santuario de My Son, junto con la Reserva Mundial de la Biosfera Cu Lao Cham, son muestras típicas de la preservación de herencias y la conservación de la biodiversidad en Vietnam y el mundo.Quang Nam es, hasta la actualidad, la única localidad en Vietnam que obtiene dos patrimonios mundiales y un sitio incluido en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, observó Xuan Phuc.El premier también instó a las agencias estatales y a las autoridades de esa provincia, a impulsar el desarrollo sostenible de los sitios del patrimonio mundial, preservando el medio ambiente natural y mejorando la gestión de los residuos plásticos.Expresó en la ocasión su respeto por la contribución, en la preservación de los mencionados sitios durante los últimos 20 años, del fallecido arqueólogo y arquitecto polaco Kazimierz Kwiatkowski, conocido como 'Kazik', así como de organizaciones internacionalesy de los gobiernos de Italia, la India y Polonia.En su intervención, el jefe de la Oficina de la UNESCO en Vietnam, Michael Croft, recordó que el Presidente Ho Chi Minh emitió el 23 de noviembre de 1945 el Decreto 65, sobre la protección inmediata de las reliquias culturales e históricas, lo cual demuestra que el Tío Ho entendió la importancia de la identidad cultural para el movimiento por la independencia y la libertad de la nación.El Gobierno y el pueblo vietnamita han seguido respetando su visión y el resultado de sus esfuerzos. Eso es lo que celebramos hoy, expresó Michael Croft.El hermoso Santuario de My Son, que una vez estuvo en ruinas, se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de restauración de monumentos en el Sudeste Asiático, brindándonos una visión fascinante de la historia política y cultural de la región, enfatizó.“Encontramos este mismo sentido de historia compartida expresado en la colaboración internacional para restaurar el sitio, en particular la estrecha cooperación entre Vietnam y países amigos como Francia, la India, Italia y Polonia y muchos otros socios. La UNESCO se enorgullece de haber sido parte de este proceso y destacarlo como la mejor práctica”, dijo Croft.Situado en un tranquilo valle rodeado de montañas, el Santuario de My Son ha sido bien conservado desde que fue construido hace miles de años durante el próspero Reino de Champa, entre los siglos IV y XIII. Las ruinas son ahora un destino popular debido a su relevancia cultural y sus características arquitectónicas.Mientras, la antigua ciudad de Hoi An aún conserva sus valores culturales, como un puerto comercial ocupado que data de hace 400 años.A su vez, la Reserva Mundial de la Biosfera Cu Lao Cham cubre más de 33 mil hectáreas, de ellas mil 500 de bosques tropicales y seis mil 700 de mar, con una amplia gama de fauna y flora.Quang Nam recibió el año pasado a 6,5 millones de turistas, y Hoi An en particular fue el destino favorito de cinco millones de visitantes. –VNA