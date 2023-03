En el intercambio (Fuente: VNA)

Lao Cai, Vietnam (VNA) - El Intercambio de Amistad Internacional de la Primavera 2023 se llevó a cabo en la provincia de Lao Cai, bajo el auspicio de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO) y las autoridades locales.



El evento, que duró dos días, este 26 y 27 de marzo, contó con la participación de casi 150 delegados, procedentes de las embajadas de naciones extranjeras en Vietnam, las organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales.



Se trata de una actividad anual, celebrada con el fin de llevar a los amigos internacionales a los sitios históricos-culturales para conocer el país, la gente y la cultura de Vietnam, así como para buscar oportunidades de cooperación con las localidades.



En el marco del intercambio, los participantes subieron a la cima de Fansipan, de la cordillera de Hoang Lien Son, conocida como el techo de Indochina con una altura de tres mil 143 metros.



Según Nguyen Phuong Nga, presidenta del VUFO, actualmente su entidad está brindando asistencia a 400 organizaciones no gubernamentales en la implementación de las actividades humanitarias con un presupuesto desembolsado de 220-280 millones de dólares cada año.



En el evento, algunas organizaciones no gubernamentales extranjeras se comprometieron a expandir, extender y apoyar nuevos proyectos en la provincia de Lao Cai, con un valor total de más de dos millones de dólares.



En la ocasión, dos organizaciones francesas, Enfance Partienariat Viet Nam (EPVN) y Espoir Pour un Enfant, otorgaron becas por valor de más de tres mil dólares para los estudiantes desfavorecidos de Lao Cai./.