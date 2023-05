Una delegación de funcionarios de Nghe An visitó el sitio especial de reliquias nacionales de Kim Lien en el distrito de Nam Dan para rendir homenaje al presidente Ho Chi Minh. (Foto: Periódico Nghe An)

Nghe An, Vietnam (VNA) – A propósito del aniversario 133 del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo), se realizaron diversas actividades a lo largo de Vietnam para honrar al difunto líder nacional.En la zona especial de reliquias nacionales de Kim Lien en su ciudad natal en el distrito de Nam Dan, provincia central de Nghe An, una delegación del Comité Partidista, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam de la localidad ofrecieron hoy inciensos al Presidente Ho Chi Minh.Las autoridades locales expresaron su gratitud al Presidente Ho Chi Minh, un líder talentoso del Partido y el pueblo vietnamitas, un brillante activista del movimiento comunista y obrero internacional, y un hombre que dedicó toda su vida a la lucha por la liberación nacional, la paz y la felicidad de los pueblos vietnamitas y del mundo.La zona especial de reliquias nacionales de Kim Lien, vinculada con la familia y la infancia del difunto líder, tiene valores especiales relacionados con su vida y carrera y es un lugar de peregrinaje para todos los vietnamitas, que reciben a millones de visitantes cada año.El mismo día, se inauguró una exposición fotográfica sobre el Presidente Ho Chi Minh en la ciudad de Da Lat, provincia de Lam Dong en la Altiplanicie Central.La exhibición, que se extenderá hasta el 30 de mayo, presenta cientos de fotos, libros y artículos sobre la vida, carrera, ideología, ejemplo moral y estilo del Tío Ho.Mientras tanto, la Editorial Política Nacional "Su That" (Verdad) lanzó la nueva versión de la obra del Presidente Ho Chi Minh "Nhat ky trong tu" ( Diario en la Prisión ) que fue traducida por el poeta Quach Tan.La colección comprende 133 poemas anotados en escritura china y creados en una circunstancia especial.“Nhat ky trong tu” fue escrita por el Tío Ho entre agosto de 1942 y septiembre de 1943 mientras estuvo preso en Guangxi, China. Hasta la fecha, fue traducida en al menos de 25 idiomas.El mismo día, se inauguró oficialmente la quinta edición del Concurso Olímpico Nacional de las ciencias marxista-leninistas y el pensamiento de Ho Chi Minh bajo el tema "Luz para el Camino".La ceremonia de lanzamiento fue organizada por la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista, la Academia Nacional de Política de Ho Chi Minh, el Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista de Ho Chi Minh, el Ministerio de Educación y Capacitación, el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales y la Editorial Política Nacional “Su That” (Verdad).Su objetivo es ayudar a los jóvenes a comprender la importancia de estudiar materias de teoría política y mejorar su conciencia de aplicar el marxismo, el leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh a su aprendizaje, trabajo y vida.La quinta edición de la Olimpiada se lleva a cabo del 18 de mayo al 20 de agosto.En las cuatro ediciones anteriores, la Olimpiada atrajo a más de 1,2 millones de estudiantes de más de 600 academias, universidades y colegios de Vietnam y algunos otros países./.