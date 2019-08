Quang Nam, Vietnam (VNA) - Numerosas actividades se llevarán a cabo en la provincia centrovietnamita de Quang Nam para celebrar el vigésimo aniversario del reconocimiento por la UNESCO de la antigua ciudad de Hoi An y del Santuario My Son, como sitios del patrimonio mundial, y los 10 años del reconocimiento del cayo Cu Lao Cham como bioreserva mundial.

Antigua ciudad de Hoi An (Fuente: VNA)

Le Van Thanh, vicepresidente del Comité Popular provincial, informó durante una conferencia de prensa celebrada la víspera, que el gobierno local coordinará con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y la oficina de la UNESCO en Hanoi, para organizar en septiembre las actividades en las localidades de Duy Xuyen, Hoi An, Tam Ky, así como en algunos distritos de la provincia.El plan apunta a continuar promoviendo la imagen de Quang Nam en general, así como de la antigua ciudad de Hoi An, el Santuario My Son y la Reserva de la Biosfera de Cu Lao Cham en particular, y además a mejorar el desarrollo turístico y atraer inversiones, a la vez que se hará un llamado para mejorar la conciencia sobre la preservación y promoción de los valores culturales y naturales para las generaciones futuras.Lo más destacado del evento será una ceremonia que se celebrará el 8 de septiembre en el Santuario My Son, en el distrito de Duy Xuyen.Además, la provincia organizará del 7 al 15 de septiembre en ese santuario una serie de programas culturales, artísticos, deportivos, turísticos, así como exposiciones y talleres, entre los cuales sobresaldrá una exhibición de Bellas Artes con el tema "Patrimonio Cultural", en la que se presentarán 100 obras de pintores y escultores.En la ocasión se realizará además un concurso sobre las mencionadas herencias mundiales y la Reserva de la Biosfera de Cu Lao Cham. - VNA