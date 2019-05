Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hoi An, Vietnam (VNA)- El Festival Internacional de la Infancia 2019 se celebrará hoy en la antigua ciudad de Hoi An, con la participación de niños procedentes de Corea del Sur, Indonesia, Rusia, Tailandia, Filipinas, Sri Lanka, China y Vietnam.Con el tema “Colores culturales”, el evento tiene como objetivo honrar la belleza de la cultura de los países participantes, así como transmitir a los menores sentimientos de amor hacia las tradiciones nacionales.En el marco del festival, se efectuará un acto de lanzamiento al río de dos mil linternas flotantes, un ritual para pedir paz y prosperidad.El desfile titulado “Punto de encuentro entre Oriente y Occidente en el río Hoi” revivirá la bulliciosa escena del comercio y el intercambio de mercancías de la antigua villa sede del evento.Las actividades tendrán lugar en el complejo de recreo Vinpearl Land Nam Hoi An. -VNA