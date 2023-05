Ceremonia de izamiento de bandera en isla Co To con motivo de visita del Tío Ho. (Foto: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) El Comité Partidista y el Comité Popular del distrito de Co To, provincia de Quang Ninh, celebraron hoy una ceremonia de izamiento de bandera nacional en saludo al aniversario 62 de la visita del Tío Ho (9 de mayo de 1961).



La isla Co To, a unos 170 kilómetros de Hanoi, tiene un gran potencial para el turismo marítimo e insular.

Con un área de 46,2 kilómetros cuadrados, distribuida en unas 50 islas, Co To cuenta, además, con características culturales únicas y una importante ubicación en la estrategia de seguridad y defensa nacional.



El 9 de mayo de 1961, el Tío Ho visitó la isla en un helicóptero y aterrizó en el lugar donde ahora se encuentra el monumento dedicado al difunto líder del país. En los encuentros con el ejército y la gente de la isla, el Tío Ho valoró mucho la importancia y la posición estratégica de seguridad y defensa nacional de Co To.



Después de 62 años de la visita del Tío Ho a la isla, Co To hoy se ha transformado en una perla brillante en la región noreste del país.



El distrito completa la construcción de zonas rurales en 2015 y el crecimiento económico anual alcanza el 15-16 por ciento. En 2019, el distrito ya no tenía hogares pobres.

El secretario del Comité Partidista y presidente del Comité Popular de Co To, Nguyen Viet Dung, destacó que Co To se ha convertido en un destino atractivo con productos turísticos a nivel mundial.



El distrito insular ha mejorado la calidad de los servicios turísticos comunitarios asociados a la cultura local; promover la conexión turística vía aérea y marítima desde Ciudad Ho Chi Minh, Can Tho hasta Van Don y Co To, agregó./.